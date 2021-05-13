Son dakika haberi... TÜGVA ve UID bayramda Dicleli çocukları sevindirdi

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çocuklara içinde bayram harçlığı olan tebrik kartları dağıttı.