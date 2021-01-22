Son dakika haberi | TÜGİK Genel Başkanı Güral: "Ekonomik ve sosyal destek paketleri sayesinde hem toplumsal yapımızı hem de iktisadi direncimizi korumayı başardık"
22.01.2021 20:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:03
Son dakika haberi... Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) heyeti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) heyeti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral kabul programında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı