Son dakika haberi: Tuğgeneral Ersoy'dan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
Son dakika gündem haberi... Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
27.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:19
Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Ertekin ile valiliğe gelen Ersoy, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Hacıbektaşoğlu ile makamda görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu, Ersoy'a yeni görevinde başarılar diledi.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Ertekin de katıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA