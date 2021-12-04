TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, bir apartmanın önünde bulunan otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, bir apartmanın önünde bulunan otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Araç hasar görürken, polis soruşturma başlattı.

Olay saat 01.30 sıralarında, Karasu Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Eda D.?nin evinin önüne park ettiği otomobile gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. 3 katlı binada yaşayanlar büyük korku yaşarken, polise haber verildi. Saçmalar nedeniyle aracın kaportası hasar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Eda D. polis merkezine giderek ifade verirken, şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

TÜFEKLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

 Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title