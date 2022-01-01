Son dakika haberi | Tüfeğin üzerine düşen çoban hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Başköy köyünde bir çoban, hayvan otlattığı sırada üzerine düştüğü tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kaman ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy mezra alanında hayvanları otlatan Ö.Ö. tedbir amaçlı yanında bulundurduğu tüfeğin üzerine düştü. Ağırlıktan kırılan tüfek ateş alarak Ö.Ö'ye saçma isabet etti. Ö.Ö.'den haber alamayan kardeşi A.Ö. hayvan otlatılan köy mezrasına gitti. Yerde Ö.Ö'nün cansız bedeniye karşılaşan kardeş A.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Ö.Ö.'nün cansız bedeni Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

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