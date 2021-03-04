Son dakika haberi: Tufanbeyli ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Tufanbeyli ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı

04.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:42
Son dakika haberi: Tufanbeyli ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika gündem haberi... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Belediye Başkanı Remzi Ergü ve İlçe kaymakamı Abdullah Sarı, ilçe genelinde kafe, restoran, market gibi iş yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.

Denetimlerde vatandaş ile esnaf maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Berat Albayrak Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Soral Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tufanbeyli ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:49:21. #1.16#
title