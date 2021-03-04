Son dakika haberi: Tufanbeyli ilçesinde Kovid-19 denetimi yapıldı
04.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:42
Son dakika gündem haberi... Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.
Belediye Başkanı Remzi Ergü ve İlçe kaymakamı Abdullah Sarı, ilçe genelinde kafe, restoran, market gibi iş yerlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri denetledi.
Denetimlerde vatandaş ile esnaf maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz