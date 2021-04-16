Son dakika haberi | Tufanbeyli'de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Tufanbeyli'de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu

Son dakika haberi | Tufanbeyli'de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Tufanbeyli Belediyesi'nin ödüllü kapalı semt pazarı proje yarışmasının birincisi belli oldu.

Tufanbeyli Belediyesi'nin ödüllü kapalı semt pazarı proje yarışmasının birincisi belli oldu.

TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı Mimar Emre Kocaoğlu'na ait "Tufanbeyli Belediyesi Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi " isimli proje yarışmada oy birliği ile birinci seçildi. Proje tasarımı ile Tufanbeyli yöresel ürünlerin satışının da ön plana çıkması bekleniyor.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından 3 Mart'ta başlayan semt pazarı proje tasarım yarışmasında mimar Emre Kocaoğlu, semt pazarı projesi ile birinci olarak 10 Bin TL ödülün sahibi oldu.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, mimar Emre Kocaoğlu'na yarışmada birinci gelen projesi için teşekkür ederken Tufanbeyli'nin gelişmesi ve afette yıkılan pazar yerinin yeni modern ve Tufanbeyli yöresel ürünlerinin ön plana çıkacağı bir proje ile yeniden inşa edileceğini ifade etti.

Başkan Ergü, "10.000 TL ödüllü kapalı semt pazar yerimize sunulan toplam 6 adet proje üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde; bölgemizin iklim şartları mevsimsel yağış türü ve miktarı, rakım, coğrafi durum, proje yaklaşık maliyeti, ilçemizin nüfus sayısı ve sosyal ihtiyaçları, belediyemizin bütçe durumu kriterlerini göz önünde bulundurarak yarışmacı projeler arsında uygulanabilirliği ve yukarıda ki kriterlere uygunluğu açısından yarışmacı TMMOB Mimarlar Odasına kayıtlı Mimar Emre Kocaoğlu'na ait Tufanbeyli Belediyesi Pazar yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi isimli proje, seçici kurul üyelerinin oy birliği ile ödüle layık bulunarak yarışmada 1 inci seçilmiştir. Seçilen projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - ADANA

Son dakika haberi | Tufanbeyli'de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu
Son dakika haberi | Tufanbeyli'de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Nikos Dendias Mustafa Destici Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Bülent Ersoy Burak Sergen
Spor Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tufanbeyli'de ödüllü semt pazarı projesinin kazananı belli oldu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:50:40. #1.16#

title