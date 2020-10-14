Son dakika haberi: TÜBİTAK ile CeNAT-CONARE arasında mutabakat zaptı imzalandı
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Son dakika haberi: TÜBİTAK ile CeNAT-CONARE arasında mutabakat zaptı imzalandı

14.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:52
Son dakika haberi: TÜBİTAK ile CeNAT-CONARE arasında mutabakat zaptı imzalandı

Son dakika habere göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kosta Rika Ulusal Teknoloji Merkezi-Yükseköğretim Kurulu (CeNAT-CONARE) arasında mutabakat zaptı imza edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kosta Rika Ulusal Teknoloji Merkezi-Yükseköğretim Kurulu (CeNAT-CONARE) arasında mutabakat zaptı imza edildi.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ın, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ı ziyaretinde iki kurum arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İkili iş birliği anlaşmasıyla Türk ve Kosta Rikalı araştırmacıların ortak projeler geliştirmesine olanak sağlayacak ortak çağrıların 2021 yılı başında açılması hedefleniyor.

Söz konusu anlaşmayla Kosta Rika'nın 5 devlet üniversitesini kapsayan çağrılar açılabilecek ya da bu üniversitelerle doğrudan iş birliği yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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