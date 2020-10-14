Son dakika haberi: TÜBİTAK ile CeNAT-CONARE arasında mutabakat zaptı imzalandı

Son dakika habere göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Kosta Rika Ulusal Teknoloji Merkezi-Yükseköğretim Kurulu (CeNAT-CONARE) arasında mutabakat zaptı imza edildi.