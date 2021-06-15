Son dakika haberi! TSKB, finanse ettiği rüzgar yatırımlarıyla karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor
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Son dakika haberi! TSKB, finanse ettiği rüzgar yatırımlarıyla karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor

Son dakika haberi! TSKB, finanse ettiği rüzgar yatırımlarıyla karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bugüne kadar finanse ettiği 38 rüzgar enerjisi santraliyle Türkiye'nin karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bugüne kadar finanse ettiği 38 rüzgar enerjisi santraliyle Türkiye'nin karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak rüzgar, jeotermal, güneş ve biyogaz kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanını gerçekleştiren TSKB, 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nde temiz enerjinin önemine dikkati çekiyor.

Yenilenebilir enerji alanında öngörülen toplam kurulu gücü 6 bin 594 megavat düzeyinde olan 330 proje için finansman sağlayan TSKB, bu yatırımlarla Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücünün yüzde 13,3'ünü temsil ediyor.

Megavat cinsinden yüzde 94'ü üretime başlamış bu yatırımlarla Türkiye'nin yıllık karbon emisyonu azaltımına 12,2 milyon ton seviyesinde katkı sağlanıyor. Bankanın şimdiye kadar 1,6 milyar dolar finansman gerçekleştirdiği rüzgar enerjisi yatırımları ise 2020 sonu itibarıyla 38 santralle 1.710 megavat kurulu güce ulaşmış durumda.

TSKB tarafından 2003-2020'de finansman sağlanan yenilenebilir enerji projelerinin toplam yatırım tutarı 11,3 milyar dolar olurken, rüzgar enerjisi dahil tüm bu projeler için TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarı 4,9 milyar dolara yaklaştı.

"Temiz enerji yatırımlarının çevresel ve sosyal etkilerini çok yönlü inceliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, küresel iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde banka olarak aktif bir rol aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Finanse ettiğimiz temiz enerji yatırımlarının çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle inceliyor ve değerlendiriyoruz. Olumsuz etkileri minimize etmek için gerekli aksiyonların alınması konusunda ihtiyaç duyulan çalışmalara teknik açıdan destek oluyoruz. Temiz enerjiye erişim açısından oldukça pozitif etkilere sahip olan rüzgar santrallerinin finansmanıyla ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreci için hız kesmeden çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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Son dakika haberi! TSKB, finanse ettiği rüzgar yatırımlarıyla karbon emisyonu azaltımına katkı sağlıyor - Haberler Ekonomi
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