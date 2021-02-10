Son dakika haberi... TSK'dan 66'sı Azerbaycan silahlı kuvvetlerinden 1268 kişilik personel ile kış tatbikatı (4)

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Son dakika haberler... MİLLİ VE YERLİ SEYYAR MUTFAK TANITILDI'Kış 2021 Tatbikatı'nın basına açık olan bölümünün sonunda sahrada yaşam ünitelerinin tanıtımı yapıldı.

MİLLİ VE YERLİ SEYYAR MUTFAK TANITILDI

'Kış 2021 Tatbikatı'nın basına açık olan bölümünün sonunda sahrada yaşam ünitelerinin tanıtımı yapıldı. Yeni nesil milli ve yerli üretim seyyar mutfakta hazırlanan malzemeler tanıtıldı. Ayrıca olası biyolojik saldırıda görev alacak KBRN ekiplerinin çalışması basına gösterildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK