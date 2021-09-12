Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi - Haberler
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Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret Trump geri dönebileceği sinyalini verdi Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York'ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

- Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaret

Trump geri dönebileceği sinyalini verdi

NEW YORK - Eski ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü nedeniyle New York'ta bir polis karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlenmiş, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkat çekmişti. Törenlere katılmayan Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümünü anmak için New York'un Manhattan bölgesindeki New York Polis Birimi'nin 17. karakoluna ve itfaiyeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Polis memurları ve itfaiyeciler tarafından coşkuyla karşılanan Trump, fotoğraf isteklerini de kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trump burada yaptığı konuşmada, "Bu üzücü bir gün. Birçok nedenden çok üzücü bir gün" ifadelerini kullandı. Polis memurlarından birinin tekrar Başkan adayı olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bunun hakkında henüz konuşamam ama bence mutlu olacaksınız" yanıtını veren Trump, ziyaretini tezahürat ve alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi

Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi

Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi

Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trump'tan 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü için New York polisi ve itfaiyesine sürpriz ziyaretTrump geri dönebileceği sinyalini verdi - Haberler
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