Son dakika haberi: Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra yarın Beyaz Saray'da ilk yüz yüze etkinliğini yapacak
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Son dakika haberi: Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra yarın Beyaz Saray'da ilk yüz yüze etkinliğini yapacak

09.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:22
Son dakika haberi: Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra yarın Beyaz Saray'da ilk yüz yüze etkinliğini yapacak

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, teşhis konulduktan sonra ilk yüz yüze etkinliğini yarın yapacağı ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, teşhis konulduktan sonra ilk yüz yüze etkinliğini yarın yapacağı ortaya çıktı.

Trump'ın Kovid-19 testi henüz negatif çıkmazken, doktorunun dün yaptığı "Cumartesi günü Trump'ın kamu etkinliklerine dönmesini bekliyoruz" açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan adım geldi.

Amerikan basınına sızan ve Beyaz Saray'ın konuklara gönderdiği davetiyede, "Barışçıl Göstericilere Kanun ve Nizam için Hitap" başlığını taşıyan etkinlikte, Trump'ın Beyaz Saray bahçesinde toplanan kalabalığa sesleneceği belirtildi.

Bazı kaynaklar, Trump'ın hitabının Beyaz Saray'ın balkonundan yapacağını kaydetti.

Öte yandan Trump'ın dün gece Fox yayınında bahsettiği Pennsylvania ve Florida mitinglerinin bu hafta yapılması beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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