Son dakika haberi! Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.