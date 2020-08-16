Son dakika haberi: Trump: "Haftaya İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Trump: "Haftaya İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağım"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundukları karar tasarısının reddedilmesine tepki göstererek, gelecek hafta İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Son dakika haberi: Trump:
16.08.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:55

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sundukları karar tasarısının reddedilmesine tepki göstererek, gelecek hafta İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önceki gün İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmaması kararını hiç beklemediklerini belirterek, "Buna karşı tepki olarak yaptırımlar getireceğiz. Bunları önümüzdeki hafta açıklayacağım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in toplantı önerisini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu İran tasarısının reddedilmesinin ardından konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya devlet başkanlarıyla video konferans toplantısı önerisine şimdilik katılmayı düşünmediğini ifade etti.

ABD'nin, İran'a yönelik silah ambargosunu süresiz olarak uzatılmasına yönelik sunduğu karar tasarısı 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyde iki lehte, ikisi aleyhte ve 11 çekimser oyla reddedilmişti.

Açıklamasında seçimlere de değinen Trump, New Jersey eyaletinde kendisine ait golf kulübünde düzenlediği basın toplantısında, "Posta yoluyla oylama feci olacak, ülkemizi dünya da alay konusu haline getirecek" dedi. Postayla yapılan seçimin bir felaket olacağını ve sayılmasının aylar süreceğini belirten Trump, eyaletler 3 Kasım'da yapılacak seçimler için posta yoluyla genel oylama yapmaya devam ederse, sonuçların açıklanmasında kaos ve büyük gecikmeler olacağını söyleyerek ülkede için felaket olacağını söyledi.

New York, New Jersey ve başka bölgelerde büyük ölçüde posta yoluyla yapılan ön seçim ve ikinci tur seçimlerle ilgili sorunları gerekçe göstererek, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oylamanın felaketle sonuçlanacağını bir kez daha tekrarlayan Trump, "Posta yoluyla yapılacak oylamayla ilgili sorun, seçimin ne zaman bittiğini asla bilemeyeceğiniz ve sonuçlar aylarca veya yıllarca gelmeyecek" dedi. - NEW JERSEY

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Magazin
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Güncel
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu Güncel
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık; bu sonucu bekliyorduk
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mahir Ünal Yaşar Güler Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hatice Çarpar Murat Dalkılıç Berrak Tüzünataç
Spor Fuat Çapa Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Trump: "Haftaya İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 10:36:54. #1.14#
title