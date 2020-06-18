Son dakika haberi | Trump: "Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz"
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Son dakika haberi | Trump: "Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyoruz"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok durum altında, ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor.

Son dakika haberi | Trump:
18.06.2020 23:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:41

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok durum altında, ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor." ifadesini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in dün yaptığı, "Pekin'in, ABD'den daha fazla ürün almaya yönelik sözlerini yerine getireceğini düşünüyorum." ifadelerine yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "Belki de ben kendimi çok net ifade edemedim ancak, birçok durum altında ABD, Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tutuyor." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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