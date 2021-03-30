Son dakika haberi! TRT'den çocuklara özel dijital kitap uygulaması: TRT Çocuk Kitaplık
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Son dakika haberi! TRT'den çocuklara özel dijital kitap uygulaması: TRT Çocuk Kitaplık

Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! TRT'den çocuklara özel dijital kitap uygulaması: TRT Çocuk Kitaplık

Son dakika haber... Dijital çocuk kitaplarını içeren "TRT Çocuk Kitaplık" uygulaması, minik okuyucularla buluşuyor.

Dijital çocuk kitaplarını içeren "TRT Çocuk Kitaplık" uygulaması, minik okuyucularla buluşuyor.???????

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk son zamanlarda pek çok kez gündeme gelen çocuk kitapları konusunda önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Mobil uygulama ve oyunları yaklaşık 70 milyon kez indirilen kanal, "TRT Çocuk Kitaplık" uygulamasını hayata geçirmek için gün sayıyor.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerine ait en beğenilen çocuk kitaplarını ücretsiz ve reklamsız olarak meraklılarıyla buluşturacak olan uygulamayla çocukların kitap okuma deneyimlerinin daha eğlenceli hale getirilmesi hedefleniyor.

Alanında uzman bir ekip tarafından pedagojik açıdan değerlendirilerek okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuklar için özenle seçilen hikaye ve masal kitaplarını içeren uygulama, TRT Çocuk kahramanlarının lisanslı kitaplarını da kullanıcılara sunacak.

Uygulama, 23 Nisan'dan itibaren tüm akıllı telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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