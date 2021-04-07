Son dakika haberi! TRT avukatı Varol, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası kararını değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberi! TRT avukatı Varol, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası kararını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada verilen kararı değerlendiren Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu avukatı Alaeddin Varol, "Bu karar, darbe heveslilerine ders olsun." dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada verilen kararı değerlendiren Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu avukatı Alaeddin Varol, "Bu karar, darbe heveslilerine ders olsun." dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen karar duruşması sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Varol, sanıkların ceza kanunundaki en üst seviyedeki hükümlerle cezalandırıldığını belirtti.

Varol, şöyle devam etti:

"Darbe heveslileri bu dosyaları incelesinler. Bu karar onlara ders olsun. Günümüzde de bu tip insanlar ortaya çıkmaya başladı. Onlara da bu davalar ibret olsun. Bu kişilere bizim ceza kanunumuzda verilen cezaların en üst seviyesi verildi, daha fazlası yok. İdam cezası olsaydı idam verilecekti. Üst rütbelilerin tamamı ağırlaştırılmış müebbet alırken, bu dosya haricinde Muhammet Tanju Poshor Cumhurbaşkanımıza da suikast teşebbüsünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu kişiler kuvvetle muhtemel cezaevlerinde ölecekler."

Duruşmayı provoke etmeye çalışan sanıklara rağmen mahkeme heyetinin dosyayı titizlikle incelediğini ve ayrıntılı bir karar verdiğini ifade eden Varol, "Dosya içerisinde bize göre de suçsuzluğu ortada olan er ve erbaşlar vardı, bunların hepsi beraat etti." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı adına davayı takip eden avukat Serhat Kemal Yılmaz ise "Türk yargısı adaletli bir şekilde yargılama yapmıştır. Dört yıl boyunca sanıkların beyanlarını saatlerce sözlerini dahi kesmeden dinlemiş, verdikleri her dilekçeyi değerlendirmiştir ve bugün de özgür iradesiyle adil bir karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bugün açıklanan karara göre, TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, darbe bildirisini TRT'de okutan eski Yarbay Ümit Gençer "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski Binbaşı Fedakar Akça ise ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Son dakika haberi! TRT avukatı Varol, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası kararını değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberi! TRT avukatı Varol, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası kararını değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberi! TRT avukatı Varol, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası kararını değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberi! TRT avukatı Varol, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası kararını değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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