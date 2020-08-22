Son dakika haberi... Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
22.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:08
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bandırma 'nın Doğruca Mahallesi'nde tren yolundan yaya olarak geçmeye çalışan Cavit Tuna'ya (49), lokomotif çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Tuna, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA