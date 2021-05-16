Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor
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Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor

Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erzincan'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sürecinde bayram sonraları yoğunluk yaşanan tren garında ve otobüs terminalinde sessizlik hakim oldu.

Erzincan'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sürecinde bayram sonraları yoğunluk yaşanan tren garında ve otobüs terminalinde sessizlik hakim oldu. İşletmeciler, gözlerini yeni alınacak kararlara çevirdiler.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge gereği alınan sokağa çıkma kısıtlamasıyla 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci devam ediyor. Devam eden tam kapanma süreci 17 Mayıs itibarıyla sona erecek. Bu kapsamda kısıtlanan otobüs seferleri ile Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve Erzincan Gar'da da sessizlik hakim olurken, sokak hayvanlarının ve kuşların da uğrak mekanı haline geldi.

Hem yasakların bitmesini hem de okulların bir an önce açılmasını umutla bekleyen terminal esnafı Hüsamettin Bakan, "Yaklaşık bir buçuk yıldan beri pandemi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam etmektedir. Tabi bu en çok esnaflarımızı ve terminal esnafını daha çok etkilemiştir. Bir buçuk yıldan beri yüzde 50 kapasite ile çalışmakta olup, terminalde ki çalışan firmalarımızın çoğunun güney hatta öğrenci hatta olduğu ve bu öğrencilerin okulların kapalı olduğundan dolayı Erzincan'a gelip gitmediği için yazıhanecilerimizin çoğu mağdur olmuştur. Şu anda da bayram görüyorsunuz terminaller bomboş. Halbuki bayramlarda terminalde sıkıntı, yolcunun ileri tarihlerde bilet alması, yer bulamaması söz konusu iken şuan da bomboş. Bütün esnafımız mağdur. Hatta kaç aydır kira ödeyemeyen birçok esnafımız bulunmaktadır. İnşallah bu pandeminin bir an önce başımızdan gidip, hayatımızın akışını değiştirerek daha ileri günlere gidilmesini istiyoruz. Pazartesi alınacak kararları bekliyoruz ama beklemek yeterli değil, okullar açılmadığı müddetçe bu sirkülasyon yine olmayacaktır." dedi.

"44 senedir böyle görülmedi"

Uzun yıllardır Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde esnaflık yapan ve 44 yıldır böyle görülmediği ifade eden Nizamettin Polat "44 senedir otogardayım. 44 senede 88 bayram idrak ettik. Fakat bu bayram gibisini hiç görmedik. Biz firma olarak günlük doğudan batıya, batıdan doğuya 52 servisimiz var fakat bu pandemi döneminde bu 52 servis 8 servise düştü. Genellikle terminaller bayramın birinci günü boş olur, birinci günden sonra mevsimsel olarak Ekim-Kasım ayına kadar arabalar dolu gidip gelmesi gerekirken, İstanbul'a giden araba 6 kişi ile gidiyor, 8 kişiyle geri dönüyor." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor
Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor
Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor
Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor
Son dakika haberi: Tren garı ve otobüs terminali sessizlik içerisinde yeni kararları bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam...
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