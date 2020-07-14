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Son dakika haberi: Transferin parlayan ismi Konrad Michalak

Son dakika habere göre Ankaragücü'nün devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Konrad Michalak, Süper Lig ekiplerinin radarında.

Son dakika haberi: Transferin parlayan ismi Konrad Michalak
14.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:48

Ankaragücü'nün devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Konrad Michalak, Süper Lig ekiplerinin radarında. Ankaragücü ligde kalırsa bu futbolcunun opsiyonunu kullanmayı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı son maçta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde oynadığı futbol ve takımına kazandırdığı penaltıyla dikkat çeken Konrad Michalak, Süper Lig'de birçok takımın radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekip karşısında aldığı 3 puanla ligde kalma umutları artan ve kalan 2 haftada önemli maçlara çıkacak olan Ankaragücü'nde Michalak'ın takımdaki geleceği de bu 2 maça bağlı. Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesi, takımın ligde kalması durumunda kullanılmak isteniyor. Süper Lig'in 2. yarısında Ankaragücü formasıyla 12 maça çıkan ve 3 asist yapan Michalak, ligin en süratli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe maçının yıldızıydı

Ankaragücü'ne geldikten sonra kısa süre içinde ilk 11'in değişilmez ismi olan Michalak, özellikle Başkent ekibinin Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği mücadelede ortaya koyduğu futbol ve yaptığı 2 asistle maçın yıldızı olmuştu. Süratiyle savunmalara zor anlar yaşatan genç futbolcu, kısa süre içinde birçok ekibin transfer listesine dahil oldu. Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Gaziantep FK'nın transfer listesine girdiği iddia edilen Michalak'ın Türkiye'deki geleceği, Ankaragücü'nün ligde kalıp kalmamasına bağlı olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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