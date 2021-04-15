Son dakika haberi... Trakya Üniversitesi judocuları Antalya'da gümüş ve bronz madalya kazandı
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Son dakika haberi... Trakya Üniversitesi judocuları Antalya'da gümüş ve bronz madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Trakya Üniversitesi judocuları Antalya'da gümüş ve bronz madalya kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) judocuları Ecem Taşın ve Tuğba Konuş, IBSA Görme Engelliler Uluslararası Para Judo Turnuvası'nda madalya elde etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) judocuları Ecem Taşın ve Tuğba Konuş, IBSA Görme Engelliler Uluslararası Para Judo Turnuvası'nda madalya elde etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da yapılan IBSA Görme Engelliler Uluslararası Para Judo Turnuvası'na katılan Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Ecem Taşın 48 kiloda gümüş madalya, Tuğba Konuş da 52 kiloda bronz madalya kazandı.

Taşın ve Konuş'un mili takım adına bireysel antrenörlüğünü üstlenen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral sporcularını başarılarından dolayı kutladı.

Kovid-19 sürecinde antrenmanları sürdürmenin ve uluslararası müsabakalara katılım koşullarının oldukça güçleştiğini belirten Demiral, tüm zorluklara rağmen 2021 yılında Tokyo'da gerçekleştirilecek olan Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Taşın ve Konuş, Tokyo Paralimpik Oyunları kota ve hazırlık turnuvası olarak mayıs ve haziranda Bakü ve Londra'da düzenlenecek olan turnuvalara katılarak, 24 - 27 Ağustos tarihlerinde Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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