Son dakika haberi | Trakya'da sokağa kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
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Son dakika haberi | Trakya'da sokağa kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi

Son dakika haberi | Trakya'da sokağa kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis ekipleri, denetimlerini sıkılaştırdı.

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin ana arterlerinde yaptığı uygulamalarda araçları durdurdu, sürücülere izin belgeleri soruldu.

Denetimlerde sürücüler ve bazı vatandaşlar salgın kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kırklareli

Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü kent durumundaki Kırklareli'nde de denetimler sıklaştırıldı.

Kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere, Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda durdurduğu araçlarda, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, vakaların artması dolayısıyla vatandaşların salgına karşı daha tedbirli olmaları, kurallara en üst seviyede riayet etmesi uyarısında bulunuyor.

Tekirdağ'da ise yapılan kontrollerde vatandaşlardan salgın kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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