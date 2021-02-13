Son dakika haberi... Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberi... Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

13.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:44
Son dakika haberi... Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika habere göre Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı'nda sessizlik hakim.

Selimiye Meydanı da sakin zamanlarını yaşıyor.

Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik yaşandığı gözlendi.

Kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse bulunmuyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi de sakin günlerini yaşıyor.

Güvenlik güçleri kısıtlama denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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