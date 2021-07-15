Son dakika haberi | Trakya'da şehitler dualarla anıldı

Son dakika gündem haberi... TRAKYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler, dualarla anıldı.

TRAKYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler, dualarla anıldı. Tekirdağ'da, 15 Temmuz gecesi şehit edilen polis memuru Münür Alkan ile farklı zamanlarda şehit düşen Edirne ve Kırklareli şehitleri, kabirleri başında okunan dualarla anıldı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de şehitleri anma programları gerçekleştirildi. Tekirdağ'da 15 Temmuz'da, 15 Temmuz Köprüsü'nde, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın korumalığını yaparken açılan ateşle şehit olan Münür Alkan, Süleymanpaşa Şehitliği'ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, diğer kurum müdürleri, polis ve jandarma ekipleri katıldı. 15 Temmuz şehidi Alkan, okunan duaların ardından mezarına karanfil konularak anıldı.

EDİRNE'DE ANMA PROGRAMI Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 Temmuz'da yol güvenliği alırken, şehit olan Edirneli polis memuru Serkan Alışkan için Yeni Şehir Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Vali Ekrem Canalp, şehit yakınları ve polislerle siyasi parti temsilcileri katıldı. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un okuduğu duayla şehit Alışkan, kabri başında anıldı.Aynı mezarlıkta, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde karakola düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un da kabri başında dua okundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kentteki 19 şehit, kurum müdürlerinin de ziyaret ettiği mezarları başında okunan dualarla anıldı.

Kırklareli'nde ise Vali Osman Bilgin'in katılımıyla kentteki şehitlikler ziyaret edildi, anma programları gerçekleştirildi.

- Tekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray