HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi: Trakya'da en tatlı hasat başladı

Son dakika haberleri... Trakya'da en tatlı hasat başladı Kovid-19 arı ürünlerine talebi artırdı Bal üreticisi rekolteden memnun Edirne'de ayçiçeklerinin süslediği arazilere yakın bölgelere kovanlarını bırakan bal üreticileri, 5 ay boyunca emek vererek ürettikleri ayçiçeği balının hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

17.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:40

Trakya'da en tatlı hasat başladı

Kovid-19 arı ürünlerine talebi artırdı

Bal üreticisi rekolteden memnun

EDİRNE - Edirne'de ayçiçeklerinin süslediği arazilere yakın bölgelere kovanlarını bırakan bal üreticileri, 5 ay boyunca emek vererek ürettikleri ayçiçeği balının hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin ayçiçeği balı üretiminde önemli rol oynayan Edirne'de yüzlerce bal üreticisi en tatlı hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde bal kovanlarını açan üreticiler, kovanlardan topladıkları petekleri, çadırlarda sağım makinesiyle sağarak, satışa hazır hale getiriyor.

Üretici rekolteden memnun

Bin bir derde deva olarak bilinen ve sofraların vazgeçilmezi arasında yer alan balın hasadı için yoğun mesai yapan Edirneli arıcılardan Erman Arabacı, üreticinin bu yıl ki rekolteden memnun olduğunu belirterek, Trakya ve Edirne'nin ayçiçeği balı üretiminde Türkiye'nin önemli bölgeleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Kovid-19 arı ürünlerine talebi artırdı

Korona virüs salgını sonrası arı ürünlerine talebin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Edirneli bal üreticilerinden Erman Arabacı, zaman zaman taleplere yetişmekte zorluk çektiklerini ifade ederek, yeni sezonla birlikte hem vatandaşların hem de bal satıcılarının yüzünün güleceğini ifade etti. Arabacı, diğer arı ürünleri polen ve propolis gibi ürünlere de ciddi talep olduğunu söyledi.

Bölgede üç çeşit bal üretiliyor

Edirneli bal üreticilerinden Erman Arabacı, bölgede ilkbahar döneminde kara çalı, ayçiçeği sezonunda çiçek balı ve Saros Körfezi'nde de çam balı üretildiğini de kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Trakya'da en tatlı hasat başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı Dünya
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Cansu Tosun Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Trakya'da en tatlı hasat başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 11:14:21. #1.15#
title