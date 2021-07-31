Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
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Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi

Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Metin İçöz (46), arkadaşlarının denize gidemeyen çocukları için traktör römorkunu havuza dönüştürdü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Metin İçöz (46), arkadaşlarının denize gidemeyen çocukları için traktör römorkunu havuza dönüştürdü. Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka babalarıyla birlikte giren çocuklar, sıcak havada serinlemenin keyfini çıkardı.

Turgutlu'da çiftçi Metin İçöz, arkadaşlarının iş yoğunluğundan dolayı denize götüremediği çocukları için, farklı bir yöntem buldu. İçöz, Turgutlu ilçesinde güneş altında sıcaklığın 45 derece hissedildiği havada, çocukların serinlemesi için traktörünün römorkunu havuza çevirdi. Naylon brandayla kaplanıp içine su doldurulan römorka giren çocuklar serinlemenin keyfini çıkardı. Çocukların eğlencesine, babaları da eşlik etti.

'BİZİM DENİZİMİZ BU'Çocuklarla birlikte römorka giren çiftçi Metin İçöz, "Çiftçilik yapıyoruz. Çocukların bu sıcak havada serinlemesini bahane ederek, römorku havuza çevirdik. Onlarla, kendimizde yüzüyoruz. Bizim denizimiz bu" diye konuştu.Çocuklardan Ali Kemal Keskinses (7) ise, "Çok güzel, eğleniyorum. Bizleri serinlettiği için Metin Abiye teşekkür ederim" dedi.2 çocuğuyla birlikte römorkta serinleyen ambulans şoförü Fatih Keskinses (44), "Biz sağlıkçılar yoğun olarak çalışıyoruz. Bu sıcak günlerde çocuklarımızı biraz olsun eğlendirmek için çiftçi Metin Abimiz bizler için hazırladığı minyatür havuza geldik. Çocukları bahane ederek biz de hem serinledik hem de eğlendik" ifadelerini kullandı.

2 çocuğunu havuza dönüştürülen römorka getiren Arif Tarınç (38), "Havalar çok sıcak. Metin Abimizde Allah razı olsun bir güzellik yaptı. Hem çocuklar hem kendimiz şahane eğleniyoruz. Bu sıcaklarda böyle fırsatlar güzel oluyor. Nerede fırsat buldun dalacaksın" dedi.


Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi
Son dakika haberi... Traktörün römorkunu çocuklar için havuz çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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