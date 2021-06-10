Son dakika haberi: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Gölcük ilçesi Mamuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya gitmek için evinden çıkan İlyas Tan (70) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Tan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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