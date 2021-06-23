Son dakika haberi! Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da, kullandığı traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Malatya'da, kullandığı traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. isimli vatandaş, Massey Ferguson traktörü ile seyir halinde iken viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu traktörü sürücüsü aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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