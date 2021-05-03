Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti Tokat'ta uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Doğancı Bağları Mahallesi tarla yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Emre Su idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yüksekten aşağı uçan traktör sulama kanalına düştü. Traktörün altında kalan genç feci şekilde can verdi. Kazayı duyan genç çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri traktörden gencin cenazesini güçlükle çıkartıldı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı
Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖLETE UÇTU: 2 HAFİF YARALI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖLETE UÇTU: 2 HAFİF YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 21:10:14. #1.16#

title