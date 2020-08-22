Son dakika haberi | Traktör üzerinde baygınlık geçiren şahıs beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde traktör üzerinde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından yaşamını yitirdi.
22.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:07
Kırşehir'in Kaman ilçesinde traktör üzerinde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, G.D., ilçeye bağlı Prens Mikasa Caddesi üzerinde seyir halinde iken baygınlık geçirdi. Karşı yolda seyreden iki otomobile çarparak duran traktörün şoförü G.D., çevrede bulunanların da yardımları ile Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan G.D., sevk edildiği Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA