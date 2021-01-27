Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı

Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de traktör satışı yapan iş yerine giren maskeli kişi, pompalı tüfekle ateş ederek iş yeri sahibi Sefer Özenir'i vurdu.

DÜZCE'de traktör satışı yapan iş yerine giren maskeli kişi, pompalı tüfekle ateş ederek iş yeri sahibi Sefer Özenir'i vurdu. Yaralanan Sefer Özenir hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Eski Sanayi mevkisinde meydana geldi. Traktör ve traktör parçaları satışı yapan Sefer Özenir'e ait iş yerine giren maskeli kişi, pompalı tüfekle iş yeri sahibine ateş etti. Silah sesini duyanların haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Sefer Özenir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ