Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı

27.01.2021 20:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:01
Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı

Son dakika gündem haberine göre DÜZCE'de traktör satışı yapan iş yerine giren maskeli kişi, pompalı tüfekle ateş ederek iş yeri sahibi Sefer Özenir'i vurdu.

DÜZCE'de traktör satışı yapan iş yerine giren maskeli kişi, pompalı tüfekle ateş ederek iş yeri sahibi Sefer Özenir'i vurdu. Yaralanan Sefer Özenir hastanede tedavi altına alındı. 

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Eski Sanayi mevkisinde meydana geldi. Traktör ve traktör parçaları satışı yapan Sefer Özenir'e ait iş yerine giren maskeli kişi, pompalı tüfekle iş yeri sahibine ateş etti. Silah sesini duyanların haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Sefer Özenir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  


Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı
Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Jason Statham Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Traktör satışı yapan iş yeri sahibini, pompalı tüfekle yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 21:05:42. #1.15#
title