Son dakika haberi... Traktör kullanırken kafasına beton kiriş düşen çiftçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Traktör kullanırken kafasına beton kiriş düşen çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Traktör kullanırken kafasına beton kiriş düşen çiftçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde bahçe kapısından traktörle geçmek isteyen Hamdi Gökçe, traktörün korkuluğunun kapıya takılmasıyla beraber kafasının üstüne düşen beton kiriş sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bahçe kapısından traktörle geçmek isteyen Hamdi Gökçe, traktörün korkuluğunun kapıya takılmasıyla beraber kafasının üstüne düşen beton kiriş sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Hamdi Gökçe'nin kullandığı traktörün korkuluğu bahçe kapısından geçerken kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı üzerinde bulunan beton kiriş Gökçe'nin kafasına düştü. Çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini gerçekleştirirken, Gökçe'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Moruna kaldırıldı. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Traktör kullanırken kafasına beton kiriş düşen çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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