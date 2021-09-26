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Son dakika haberi... Traktör devrildi; sürücü öldü, baldızı yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Traktör devrildi; sürücü öldü, baldızı yaralı

Son dakika habere göre AMASYA'da, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Ali Almış (74) hayatını kaybetti, baldızı Fadime Ünsal (74) yaralandı.

AMASYA'da, devrilen traktörünün altında kalan sürücü Ali Almış (74) hayatını kaybetti, baldızı Fadime Ünsal (74) yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesi Çakırsu köyünde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ali Almış idaresindeki 05 HF 587 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ali Almış ve traktördeki baldızı Fadime Ünsal yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Ali Almış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Almış'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Yaralı Fadime Ünsal ise kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Son dakika haberi... Traktör devrildi; sürücü öldü, baldızı yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri
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