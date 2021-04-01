TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI
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TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI

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TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTIBurçak BOZKUŞ - Murat SOLAK - Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL,(DHA) - MECİDİYEKÖY-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı.

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TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI

Burçak BOZKUŞ - Murat SOLAK - Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL,(DHA) - MECİDİYEKÖY-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Seferlerde aksama yaşandı. Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yaklaşık 1,5 saat sonra seferler yeniden başladı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktığı öğrenildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seferlerin Mecidiyeköy - Yenimahalle ve Tekstilkent - Mahmutbey istasyonları arasında yapılacağı bilgisi verildi. Seferlerin aksamasından dolayı evlerinden işe gitmek üzere yola çıkanlar ise Yenimahalle Metro Durağı'nda yoğunluk oluşturdu. Seferlerin aksaması nedeniyle durağa belediye tarafından otobüsler yönlendirilirken, vatandaş otobüs sayısının yetersiz olması nedeniyle duruma isyan etti.

2 OTOBÜS YOLLAMIŞLAR, HANİ SOSYAL MESAFE

Mağdur olduklarını söyleyen Rıza Aldemir, Biz de bilmiyoruz teknik bir arıza dediler. Herkesi indirdiler. Otobüsler bekliyor dediler. 2 tane otobüs geldi. O kadar beklemeden sonra nasıl binecek bunca insan bilmiyorum. Yarım saati geçti bekliyoruz. Mağdur olduk dedi.

Tuncer Kaya ise İnsanlar metroya bindiği zaman kartı basıyor. Bu Mecidiyeköy'e gitmez, Göztepe'ye gitmez. Bir görevli çıkacak diyecek ki; 'Arızalandı araçlarımız. Size araçlar eşlik edecek. Gideceğiniz yere götüreceğiz' diyecekler. Bir yazı yok, bilgilendirme yok. Biz geliyoruz şimdi Mahmutbey'den, buradaki insanlar biz daha inmeden hücum. Hani sosyal mesafe, hani mesafe Nasıl hasta olmayalım. Ne yapacağız biz. İşimize gücümüze hastaneye gideceğiz. Randevularımız geç kaldı. İşimiz geç kaldı. Hayır ne yapmamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri bize yetkililerin söylemesi gerekiyor dedi.

Gelen 2 otobüsten birine güçlükle binen bir yolcu ise, 'Bağırıyorlar çok dolu otobüs diye. Gidemiyoruz. Mecbur bindik ne yapalım. Herkesin işi var gücü var. 1 saattir bekliyorum. Her şey çok güzel oluyor bakın, herkes seyretsin diye konuştu.

Aksayan seferler itfaiyenin duman tahliyesinin ardından yaklaşık 1,5 saat sonra normale döndü.

TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI
TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI
TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI
TRAFO YANGINI METRO SEFERLERİNİ AKSATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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