Son dakika haberi... Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu
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Son dakika haberi... Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu

Son dakika haberi... Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo bomba gibi patladı, 3 araç cayır cayır yandı, çevredekiler iftarını korkuyla açabildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo bomba gibi patladı, 3 araç cayır cayır yandı, çevredekiler iftarını korkuyla açabildi.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun patlamasıyla beraberinde ateş kıvılcımı trafonun altındaki araçlara sıçradı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobiller cayır cayır yandı. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar cep telefonuna yansırken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. İftar saatine denk gelmesi ise vatandaşların korku içerisinde iftarını açmalarına sebep oldu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi... Trafo bomba gibi patladı, 3 araç alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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