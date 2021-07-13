Son dakika haberi: Trafikte baba ve kızın tehlikeli yolcuğu kamerada
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Son dakika haberi: Trafikte baba ve kızın tehlikeli yolcuğu kamerada

Son dakika haberi: Trafikte baba ve kızın tehlikeli yolcuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de akan trafikte elektrikli bisiklet ile baba ve küçük kızın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de akan trafikte elektrikli bisiklet ile baba ve küçük kızın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde akan trafikte baba kızı elektrikli bisiklet ile seyir halinde ilerlerken kameraya yansıdı. Kask takmayan baba ve kızın tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getirdi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Trafikte baba ve kızın tehlikeli yolcuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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