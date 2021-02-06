Son dakika haberi | Trafik polislerinden ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullananlara yönelik denetim

Son dakika haberler: Emniyet Genel Müdürlüğü, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde, 67 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde, 67 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik polislerince ülke genelinde 2-3-4 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 219 bin 934 araç kontrol edildi.

Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 67 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici