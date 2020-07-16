Son dakika haberi: Trafik polisinden alkışlanacak hareket... Yolda kalan otomobili trafik polisi itti
Son dakika gelişmesine göre Trafik polisinden alkışlanacak hareket... Yolda kalan otomobili trafik polisi itti Trafik sıkıştı polis memuru yolu böyle açtı Bursa'da arızalanan otomobil yolda kalınca trafik polisi otomobili iterek yolu açtı.
Trafik polisinden alkışlanacak hareket... Yolda kalan otomobili trafik polisi itti
Trafik sıkıştı polis memuru yolu böyle açtı
BURSA - Bursa'da arızalanan otomobil yolda kalınca trafik polisi otomobili iterek yolu açtı. Polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında, kırmızıda duran otomobil, arızalanarak bozuldu. Bozulan otomobil yolda kalıp trafiği sıkıştırınca yardıma trafik polisi geldi. Kavşakta duran otomobili iterek sürücüye yardım eden polis memuru, trafiği açarak polis memuruna yardımcı oldu.
Otomobil, yoluna devam ederken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.
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Kaynak: İHA