Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak

Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan alana kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan alana kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 17 bin 473 metrekarelik alanda yapılan parkta incelemelerde bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, trafik kültürünün erken yaşlardan itibaren oluşturulacağını vurguladı.

Daire başkanlıklarının koordineli bir şekilde çalıştığı projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 19 adet ızgara ve 16 adet baca imalatını tamamladı. 3.088 ton plentmiks ve 1.295 ton binder imalatı yapan Fen İşleri, 2.349 m andezit bordür ve 1.634 metrekare baskı beton alan imalatını da gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 ton baslı beton içi hasır çelik konulurken 900 ton aşınma asfalt imalatı da yakın zamanda yapılacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da 294 metrekarelik eğitim ve idari banin yapımını tamamladı. Ağaç dikimi ve çevre düzenlemesini yapacak olan park Bahçeler, toprak dolgu, yeşillendirme ve bitkilendirme çalışması yaparken sulama tesisatını da kuracak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sinyalizasyon ve trafik tabelaları konulacak. Hız kesici kasisler yapacak olan Ulaşım aynı zamanda yaya geçitleri ve yol çizgileri çizimini gerçekleştirecek.

22 adet kamera ile izlenecek

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yapı Kontrol, 28 adet aydınlatma direğinin altyapısı, kazı ve borulama ve ankraj işlemlerini tamamlarken beton atılmasının ardından direkleri dikecek. Direkler dikildikten sonra 19 adet dış ve 3 adet iç kamera olmak üzere 22 adet kamera takılacak. Depo, eğitim ve personel odasına elektrik, internet ve telefon iç tesisatları için altyapı hazırlandı, priz, anahtar ve lambalar takılacak. - KOCAELİ

Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak
Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Marcao Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:36:20. #1.16#

title