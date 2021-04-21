Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat12.00'da ilçe girişinde bulunan İtalyan Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametinde ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki 09 U 2161 plakalı kamyonet kavşak içerisinde Özcan Gökçe yönetimindeki 09 AAH 674 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü Özcan Gökçe ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından önce Çine Devlet Hastanesi'ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Özcan Gökçe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN

Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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