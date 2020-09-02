Son dakika haberi: Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar
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Son dakika haberi: Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar

Son dakika haberleri... Mamak'ta kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı ağır yaralanan diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı.

02.09.2020 07:20 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:25

Mamak'ta kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı ağır yaralanan diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, E.B. idaresindeki 06 BUF 441 plakalı otomobil, Natoyolu Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alkollü oldukları iddia edilen sürücü ve bir arkadaşı ise olayda ağır yaralanan arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

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Son dakika haberi: Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar

Kaynak: AA

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