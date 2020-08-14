Son dakika haberi: Trafik kazasında iki kardeş yaralandı, Başkan Aydınhan gözaltında Son dakika haberi: İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Kardeşler ağır yaralanırken, Başkan Aydınhan gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde Çeşme eski yolu üzerinde gece 02.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosiklette bulunan iki kardeş ağır yaralandı. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, Melih Vardar ve Semih Vardar kardeşlerin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Her iki aracın da Çeşme'den İzmir yönüne seyrettiği kazada, Aydınhan yönetimindeki aracın çarpmasıyla elektrikli motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. İki kardeş Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Soma Spor Kulübünde profesyonel futbolcu olan Melih Vardar'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Başkan Aydınhan, Urla Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA