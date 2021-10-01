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Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana toprağa verildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Giresun'da önceki gün Ordu'ya cenazeye giderken Yağlıdere ilçesinin Akpınar Köyü'nde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen İsmail Mertek ve eşi Aslı Mertek son yolculuklarına uğurlandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (İHA) - Giresun'da önceki gün Ordu'ya cenazeye giderken Yağlıdere ilçesinin Akpınar Köyü'nde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen İsmail Mertek ve eşi Aslı Mertek son yolculuklarına uğurlandı.

Alucra'nın Demirözü Köyü Camiinde cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazına, öğrencilerinden olan Erzurum Valisi Okay Memiş, Alucra Kaymamı Mustafa Çelik, yakınları ve köylüleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında karı-koca yan yana toprağa verildi.

Önceki gün Yağlıdere ilçesinin Akpınar Köyü'nde İsmail Mertek (73) yönetimindeki otomobil Akpınar köyü mevkiinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlanmış, aracın sürücüsü İsmail Mertek ile eşi Aslı Mertek'in (75) olay yerinde hayatını kaybetmişti. - GİRESUN

Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana toprağa verildi

Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca yan yana toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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