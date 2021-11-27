Son dakika haberi! Trafik kazası araç kamerasına böyle yansıdı

TRABZON (İHA) - - Trafik kazası araç kamerasına böyle yansıdı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Trabzon şehir merkezi istikametine gitmekte olan bir otomobilin sağ şeritten sol şerite geçtikten bir süre sonra aynı yönde seyir halindeki hafif ticari aracın ani fren yapması ve önüne kırmasıyla bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürüklendikten sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza anı araç kamerasından an ve an kaydedilirken, kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri

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