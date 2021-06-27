Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.K'nin kullandığı 38 YT 076 plakalı hafif ticari araç İsmail Erez Bulvarında, M.S. yönetimindeki 58 FU 865 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulan 58 FU 865 plakalı otomobil yol kenarındaki tramvay bariyerlerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi! Trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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