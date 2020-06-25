Son dakika haberi: Trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi: Trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

25.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:21

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Bilal Y. İdaresindeki 07 UY 043 plakalı motosiklet, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Ahmet D. İdaresindeki 07 AHN 108 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

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