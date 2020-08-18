Son dakika haberi: Trafik kazaları KGYS görüntülerinde Bir son dakika haberine göre ANKARA, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerine yansıdı.

ANKARA, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerine yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen ay meydana gelen trafik kazalarının, KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre; Ankara'da, yasak olan bir kavşaktan 'U' dönüşü yapan otomobile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Ankara'daki başka bir kazada, kavşakta geçiş üstünlüğüne uyulmaması sonucu iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Ankara'dan KGYS görüntülerine yansıyan son kazada ise sağ şeritten kavşağa ters yönden giren kamyonete, sol şeritte giden başka bir otomobil çarptı.

AYNI KAZA TEKRAR ETTİKırıkkale'de, 4 yolun kesiştiği bir kavşakta, aynı şekilde meydana gelen 2 ayrı kaza görüntüsü dikkat çekti. Farklı zamanlarda meydana gelen 2 kazada da aynı yöne dönüş yapan otomobillere, aynı yönden kavşağa giren araçların çarptığı görüntüye yansıdı.

Çankırı'da yaşanan kazada ise yolun sağından sola dönüş yapmaya çalışan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kastamonu'daki kazada da kavşağa hızlı giren otomobil, kavşakta geçiş yapan otomobile hızla çarptı. Kayseri'de, sürücüsünün dönüşü kaçırdığı otomobilin geri geldikten sonra sola dönüş yaptığı sırada, arkadan gelen başka bir otomobilin dönüş yapan otomobile çarptığı görüldü. Nevşehir'de de kavşakta geçiş üstünlüğüne uyulmaması sonucu, 2 otomobilin çarpışma anı görüntüde yer aldı.

Kaynak: DHA