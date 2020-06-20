Trafik kavgasında darp edildi pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik kavgasında darp edildi pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika güncel haberi... Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı.

Trafik kavgasında darp edildi pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
20.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:12

Sultanbeyli'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. "Beni dövenler nerede" diye bağıran Savaş Sedef'in açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER

Sultanbeyli, Fatih Mahallesi, Pamuk sokak üzerinde 5 Haziran 2020 günü saat 17.40 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişti; Aracıyla yolda giden olan Erhan B., bu sırada yolu kapatacak şekilde araçlarını park eden bir grupla tartışmaya başladı. Yolu açması için korna çalan Erhan B. ile yolu açmak istemeyen kişiler arasında kavga çıktı. Kavga sonucu darp edilen Erhan B. oradan ayrıldı.

POMPALI TÜFEKLE GERİ DÖNÜP ATEŞ AÇTI

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra olay yerine geri dönen Erhan B. pompalı tüfeğiyle dehşet saçtı. "Bana kavga ettiğimizde küfürler eden kimlerdi. Beni dövenler nerede" diye bağırmaya başlayan Erhan B. kalabalığa doğru ateş açtı. Olayda Savaş Sedef, Doğukan Y., Ömer Y., Tuncay V. yaralandı. Erhan B. olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Savaş Sedef hayatını kaybetti.

OLAY ANLARINI KAMERALAR KAYDETTİAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptığı kamera incelemeleri sonucu olayın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Erhan B'nin darp edilmesi görüntülerde yer alırken, bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönen şüphelinin ateş açması da kamera görüntülerine yansıdı.

SİLAHI KULLANAN KİŞİ VE ARKADAŞLARI 24 SAATTE YAKALANDIPolis olayla ilgili yaptığı soruşturmada kimlikleri tespit ettiği şüphelilerden pompalı tüfekle ateş açan Erhan B. (28) ile olay sırasında yanında bulunan Burhan V. (35) ve Hazar V. (36)'yi 24 saat içinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Burhan V. ve Hazar V., serbest bırakılırken Erhan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Haber
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Yargıtay: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Polis, yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını açmak için seferber oldu
Polis, yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını açmak için seferber oldu
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı
Polisin kumarhane baskınında duşakabinde genç kız yakalandı
Polisin kumarhane baskınında duşakabinde genç kız yakalandı
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Halife Hafter Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Semih Özsoy Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Milli İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Trafik kavgasında darp edildi pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:24:36. #1.14#
title