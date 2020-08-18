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Son dakika haberi | Trabzonspor'un genç yıldızı Salih Kavrazlı sıkı çalışıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği ve yaşanan transfer sorunu nedeniyle resmi maçlarda 1 sezon forma giymeyen genç futbolcu Salih Kavrazlı yeni sezona hazırlanıyor.

Son dakika haberi | Trabzonspor'un genç yıldızı Salih Kavrazlı sıkı çalışıyor
18.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:38

Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği ve yaşanan transfer sorunu nedeniyle resmi maçlarda 1 sezon forma giymeyen genç futbolcu Salih Kavrazlı yeni sezona hazırlanıyor. 

Bordo mavili takımın geçen sezon TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı Kavrazlı, tatil döneminde bireysel antrenörü eşliğinde form tuttu. Yeni sezonda Trabzonspor formasını giyerek takımına kaktı sağlamak isteyen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, alt yaş kategorilerinde de milli formayı 44 kez terletti. Hem güçlü fiziği, hem son vuruş kalitesi, hem de top tekniğiyle göz dolduran Kavrazlı'ya 'Trabzonspor'un geleceği' gözüyle bakılıyor.Geçen sezonu takımdan uzak geçiren Kavrazlı, öncelikle bordo mavili formayla kupalar kazanmak ve takımına faydalı olmak isterken, sonrasında Avrupa'da forma giymek ve milli takımın da değişilmezi olmak istiyor. 

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Kaynak: DHA

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