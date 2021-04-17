Son dakika haberi | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan Hatayspor maçının son dakikasındaki penaltı kararına tepki Açıklaması

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sahasında son dakikada yediği penaltı golüyle Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi.

Süper Lig'de sahasında son dakikada yediği penaltı golüyle Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Kamil Ahmet, ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlandıysa, ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı?" dedi.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun genelinde iyi oynadıklarını, 3 puana yakın olan ve hak eden tarafın bordo-mavili takımın olduğunu savundu.

Maçın son dakikasındaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Ağaoğlu, "90 artıda gelen bir penaltı ve penaltı olup olmadığı tartışılan bir pozisyon, kurtarılan, tekrarlanan penaltı. Fazla da bir şey söylemek, konuşmak istemiyorum. Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. Bunlar hep konuştuğumuz, bugün hemen herkesin şikayetçi olduğu konular. Sorduğumuzda 50 tane farklı şey söylüyorlar. Bulmaca gibi, verilen cevaplardan VAR'ın neye müdahale edip neye etmediğini anlamakta zorlanıyoruz. Bunları sorduğumuz zaman UEFA'nın 15 günde bir kuralları değiştirdiğini, bazı şeyleri hakemin takdirine bıraktığını söylüyorlar ama başından beri söylediğim bir şey var, bu sistem bozuk. Bunların hepsi bu sistemin ürünleri, neticeleri." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, hakem ve VAR kararlarında standart olmadığını belirterek, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Kamil Ahmet, ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlandıysa, ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı? Çizgi ihlali olması mümkün değil, Uğurcan'ın bir ayağı çizginin de gerisindeydi. Bunları hep konuşuyoruz, sonra iş dönüp dolaşıp futbolun marka değerine geliyor. Bu tip sorunların konuşulduğu yerde futbolun marka değerinden söz etmek mümkün değil. Bunca masraf niye yapılıyor? Karşılığını alabiliyor musunuz? Bunların hepsi sıkıntı." diye konuştu.

"Geçen bir spor yorumcusu, bir hakemin kendisine, 7 hakemin geçen sezon ligi dizayn ettiklerini söyledi." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Kimse buna ses çıkarmadı. Herkes ölüm uykusunda veya ölü taklidi yapıyor. Bugün Kulüpler Birliğinin bir MHK çalıştayı var. Şu ana kadar 4 eski MHK başkanıyla konuştuk. Kendilerinden bazı raporlar aldık. Kısa sürede bu çalıştayı tamamlayıp değerlendirmeyi de yaptığımızda çok enteresan sonuçlar çıkacak. En önemli sonuç hakem müessesesinin ve MHK yapısının sağlıklı bir yapı olmadığı. Şu anda üst klasmanda 47 hakem var. Bunlardan sezon içinde 30, 25 maç yöneten hakem var ama 4 maç yöneten, hala o klasmanda olan var. ya adama görev vermiyorsunuz hakkını yiyorsunuz, ya da torpille orada duruyor. Bu maçın özelinde konuşmuyorum."

Transfer çalışmaları

Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler de vererek, "Şu anda devam eden temaslarımız var. Bunlar ocak transfer döneminde ilgilendiğimiz ve konuştuğumuz oyuncular. Bunlardan tamamı aslında kulüplerinde oynayan oyunculardı. Talip olduğumuzda ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen oyunculardan oluşuyor. Hocanın talepleri doğrultusunda yönetimin yapmış olduğu bir çalışma var. Haziran ayı itibariyle 3-4 transfer kampa başlamadan sözleşmeyi imzalamış olur diye ümit ediyorum. Bu yönde çalışmalarımız yoğun. Trabzonspor'da tavan ücret 1,5 milyon avro. Bu rakamın üzerine bir oyuncuya ödeme yapmamız mümkün değil. Finansal olarak bu noktaya gelinene kadar canımız çıktı. Para harcayarak başarı gelmediğini herkes gördü. Kimse böyle bir şey beklemesin. 1,5 milyonun üzerinde kimse telaffuz edilmesin. Bonservis olayı tabi farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın çarşamba günü oynayabilecek duruma gelmesini ümit ettiklerini aktaran Ağaoğlu, "Abdülkadir döndü, o sevindirici. Beklediğimizden de erken döndü. Allah başka sakatlık vermesin inşallah. Türk futbolunun önemli bir değeri. Galatasaray maçına inşallah Ekuban da yetişir." açıklamasını yaptı.

Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır için de gelen teklifler olduğunu ancak şu an konuşulmasının uygun olmadığını ifade ederek, "Uğurcan için Avrupa Şampiyonası'nın nihayetine kadar bekleyeceğiz. Gelen teklifler var, zaten olmasa şaşardım." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay